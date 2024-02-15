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Знищення "Цезаря Кунікова" — Ігнат звернувся до українців із застереженням

15 лютого 2024 12:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Знищення "Цезаря Кунікова" — Ігнат звернувся до українців із застереженням
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Media Center Ukraine
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Військовий переконаний, що після потоплення російського корабля "Цезар Куніков" окупанти будуть мститися та завдаватимуть ударів по українських містах.

Про це речник заявив в ефірі телемарафону в четвер, 15 лютого.

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Росіяни будуть мститися за потоплення "Цезаря Кунікова"

Ігнат закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття після сповіщення про небезпеку. Речник підкреслив, що зараз в громадян має бути особлива увага до повітряних тривог, оскільки ворог може мститися за потоплення ЗСУ корабля "Цезаря Кунікова" і посилити свої атаки по Україні.

"Очевидно, що ворог зазнав іміджевої втрати і військової — потоплення великого десантного корабля. Знаючи росіян, що вони хочуть показати власному народу, як вони "помстились" і вони вже це транслюють", — наголосив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, українські розвідники потопили десантний корабель росіян "Цезар Куніков". В ГУР показали перші кадри з місця подій. Як відомо, весь екіпаж пішов на дно разом із судном. 

Речник ГУР Андрій Юсов розкрив деталі спецоперації з потоплення корабля РФ та підтвердив, що успішне ураження відбулося завдяки влучанню українських дронів Magura в судно.

Також в ніч проти 15 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку проти України. Окупанти атакували крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59.

Загарбники обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Під прицілом ворога були Полтавська область і Дніпропетровська область.

війна
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росіяни
Україна
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Юрій Ігнат

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