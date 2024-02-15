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Масована атака РФ — скільки ракет вдалося знищити українській ППО

15 лютого 2024 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масована атака РФ — скільки ракет вдалося знищити українській ППО
Робота сил ППО. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Армія Росії здійснила чергову масовану атаку проти України вночі 15 лютого. Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Всього було зафіксовано пуски 26 російських ракет різних типів: 

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс;
  • шість балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23;
  • дві крилаті ракети "Калібр";
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
  • дві зенітні керовані ракети С-300.

Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей:

  • вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • дві крилаті ракети "Калібр";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

війна
Україна
обстріли
окупанти
ППО
ракети

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