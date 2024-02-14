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Атака ГУР на корабель "Цезар Куніков" — з'явилося відео з місця подій

14 лютого 2024 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атака ГУР на корабель "Цезар Куніков" — з'явилося відео з місця подій
Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські розвідники потопили великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков" за допомогою дронів Magura. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у середу, 14 лютого.

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Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Російський корабель був атакований ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

"Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.

Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув. У Генштабі ЗСУ також підтвердили цю інформацію.

Крим
Чорне море
корабель
росіяни
Україна
окупанти
UNITED 24
дрони
ГУР

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