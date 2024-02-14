Атака ГУР на корабель "Цезар Куніков" — з'явилося відео з місця подій

Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ

Українські розвідники потопили великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков" за допомогою дронів Magura. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у середу, 14 лютого.

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Російський корабель був атакований ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

"Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.

Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув. У Генштабі ЗСУ також підтвердили цю інформацію.