У ГУР розкрили деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Речник Головного управління розвідки Міноборони України розповів про те, як планувалася та здійснювалася спецоперація Збройних сил зі знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков". Посадовець підтвердив, що успішне ураження відбулося завдяки влучанню українських дронів Magura в судно.

Про це він розповів в кулуарах після пресконференції "Два роки інформаційної війни. Висновки та перспективи" в Києві в середу, 14 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Юсов заявив, що потоплення російського судна "Цезар Куніков" в Криму 14 лютого стало успішним завдяки запуску безпілотників українського виробництва Magura. Однак посадовець не назвав кількість дронів, які випустили ЗСУ. Речник зауважив, що ця спецоперація подібна до знищення російського корабля "Івановєц" 1 лютого.

"Приблизно в 4 км від берега в районі Алупки була реалізована ця операція. Ворожий корабель знищений і не підлягає відновленню. Разом із вантажем там був БК. За наявною інформацією більшості екіпажу не вдалося врятуватися", — розповів Юсов.

Представник ГУР додав, що обидві спецоперації зі знищення кораблів були комплексними і підготовка була тривалою.

"Відстежуються маршрути, збір даних відбувається. Все пройшло за планом, результативно", — наголосив речник.

Нагадаємо, українські розвідники потопили десантний корабель росіян "Цезар Куніков". В ГУР показали перші кадри з місця подій.

Знищення судна підтвердили в Росії. Як відомо, весь екіпаж пішов на дно разом із кораблем.