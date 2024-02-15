Уничтожение "Цезаря Куникова" — Игнат обратился к украинцам с предупреждением

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Media Center Украина

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Военный убежден, что после потопления российского корабля "Цезарь Куников" оккупанты будут мстить и наносить удары по украинским городам.

Об этом спикер заявил в эфире телемарафона в четверг, 15 февраля.

Читайте также:

Россияне будут мстить за потопление "Цезаря Куникова"

Игнат призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытию после оповещения об опасности. Спикер подчеркнул, что сейчас у граждан должно быть особое внимание к воздушным тревогам, поскольку враг может мстить за потопление ВСУ корабля "Цезаря Куникова" и усилить свои атаки по Украине.

"Очевидно, что враг понес имиджевую потерю и военную — потопление большого десантного корабля. Зная россиян, что они хотят показать собственному народу, как они "отомстили" и они уже это транслируют", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, украинские разведчики потопили десантный корабль россиян "Цезарь Куников". В ГУР показали первые кадры с места происшествия. Как известно, весь экипаж пошел ко дну вместе с судном.

Спикер ГУР Андрей Юсов раскрыл детали спецоперации по потоплению корабля РФ и подтвердил, что успешное поражение произошло благодаря попаданию украинских дронов Magura в судно.

Также в ночь против 15 февраля россияне совершили очередную массированную атаку против Украины. Оккупанты атаковали крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Захватчики обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Под прицелом врага были Полтавская область и Днепропетровская область.