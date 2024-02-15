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Уничтожение "Цезаря Куникова" — Игнат обратился к украинцам с предупреждением

15 февраля 2024 12:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Уничтожение "Цезаря Куникова" — Игнат обратился к украинцам с предупреждением
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Media Center Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Военный убежден, что после потопления российского корабля "Цезарь Куников" оккупанты будут мстить и наносить удары по украинским городам.

Об этом спикер заявил в эфире телемарафона в четверг, 15 февраля.

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Россияне будут мстить за потопление "Цезаря Куникова"

Игнат призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытию после оповещения об опасности. Спикер подчеркнул, что сейчас у граждан должно быть особое внимание к воздушным тревогам, поскольку враг может мстить за потопление ВСУ корабля "Цезаря Куникова" и усилить свои атаки по Украине.

"Очевидно, что враг понес имиджевую потерю и военную — потопление большого десантного корабля. Зная россиян, что они хотят показать собственному народу, как они "отомстили" и они уже это транслируют", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, украинские разведчики потопили десантный корабль россиян "Цезарь Куников". В ГУР показали первые кадры с места происшествия. Как известно, весь экипаж пошел ко дну вместе с судном.

Спикер ГУР Андрей Юсов раскрыл детали спецоперации по потоплению корабля РФ и подтвердил, что успешное поражение произошло благодаря попаданию украинских дронов Magura в судно.

Также в ночь против 15 февраля россияне совершили очередную массированную атаку против Украины. Оккупанты атаковали крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Захватчики обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Под прицелом врага были Полтавская область и Днепропетровская область.

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