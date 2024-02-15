Федоров розповів, куди влучили окупанти в Запоріжжі
15 лютого 2024 07:06
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: "Укрінформ"
Російські окупанти в ніч проти 15 лютого обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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За попередньою інформацією, окупанти вдарили по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя.
"Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", — додав Федоров.
Нагадаємо, зранку, 15 лютого, вибухи в Запоріжжі пролунали під час масштабної повітряної тривоги в Україні.
Також окупанти завдали удару по Чугуєву Харківської області в четвер, 15 лютого. Внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого.
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