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Федоров розповів, куди влучили окупанти в Запоріжжі

15 лютого 2024 07:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, куди влучили окупанти в Запоріжжі
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти в ніч проти 15 лютого обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За попередньою інформацією, окупанти вдарили по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. 

"Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", — додав Федоров.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку, 15 лютого, вибухи в Запоріжжі пролунали під час масштабної повітряної тривоги в Україні.

Також окупанти завдали удару по Чугуєву Харківської області в четвер, 15 лютого. Внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого.

війна
Запоріжжя
обстріли
окупанти
Іван Федоров

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