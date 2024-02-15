Окупанти обстріляли складське приміщення в Полтавській області
15 лютого 2024 07:19
Наслідки обстрілу Полтавської області. Архівне фото: t.me/poltavskaOVA
Російські загарбники вночі, 15 лютого, атакували Полтавську область. Під ворожим ударом опинилося складське приміщення у Миргородському районі.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.
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За словами Проніна, влучання по складському приміщенні спричинило пожежу на площі 100 квадратних метрів.
"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — додав він.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.
Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Наразі інформації про потерпілих немає.
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