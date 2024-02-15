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Окупанти обстріляли складське приміщення в Полтавській області

15 лютого 2024 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли складське приміщення в Полтавській області
Наслідки обстрілу Полтавської області. Архівне фото: t.me/poltavskaOVA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники вночі, 15 лютого, атакували Полтавську область. Під ворожим ударом опинилося складське приміщення у Миргородському районі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

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За словами Проніна, влучання по складському приміщенні спричинило пожежу на площі 100 квадратних метрів.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", — додав він.

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Допис Проніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Наразі інформації про потерпілих немає.

війна
пожежа
обстріли
Полтавська область
окупанти

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