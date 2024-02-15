Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що російські окупанти поранили чотирьох людей.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram у четвер, 15 лютого.

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"Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини", — розповів Куртєв.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial

За його словами, ушкоджень також зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкта торгівлі.

Куртєв додав, що на місцях вже працюють відповідні служби.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.