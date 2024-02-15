У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що російські окупанти поранили чотирьох людей.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram у четвер, 15 лютого.
Обстріл Запоріжжя
"Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини", — розповів Куртєв.
За його словами, ушкоджень також зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкта торгівлі.
Куртєв додав, що на місцях вже працюють відповідні служби.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.
Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.
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