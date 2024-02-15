РФ атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Архівне фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Дніпропетровській області. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у четвер, 15 лютого.

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"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури", — розповів Лисак.

Він подякував за роботу силам ППО. Лисак пообіцяв деталі згодом.

Очільник Дніпропетровської області також розповів, що пізно ввечері, 14 лютого, армія РФ спрямувала свою зброю на Нікопольщину. Окупанти двічі обстріляли район з важкої артилерії.

"Під ударом були Марганець та Мирівська громада. Минулося без загиблих та постраждалих", — додав Лисак.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Наразі інформації про потерпілих немає.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі.