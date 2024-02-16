Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфором — какая ситуация в городе

Вид Авдеевки по состоянию на 16 февраля. Фото: Astraia Intel

Российские оккупанты 16 февраля обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. Кроме того, захватчики стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады.

Оккупанты обстреливают Авдеевку фосфором

По словам бойцов 3-й штурмовой бригады, сейчас оккупанты изо всех сил атакуют Авдеевку, в частности, Коксохимический завод.

"Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется всей территорией завода", — говорится в сообщении военных.

Кроме того, захватчики сбрасывают по 60 авиационных бомб в сутки. Также не утихают вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО, непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия противника пехоты.

Бойцы отметили, что в настоящее время Коксохимический завод в городе это их дом, и им эта ситуация очень напоминает ситуацию на "Азовстале" весной 2022 года.

"Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", — отметили в 3-й штурмовой бригаде.

Какая ситуация в Авдеевке

В последние дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов заявил, что российские оккупанты стянули в Авдеевку элитные войска, возведены элитные подразделения и сосредоточили там очень значительное количество пехоты.

С ухудшением ситуации в городе впервые с начала полномасштабного вторжения в Авдеевку прибыло подкрепление. Так, 15 февраля в город была срочно передислоцирована 3 ОШБр.

Вид Авдеевки по состоянию на 16 февраля. Фото: Astraia Intel

Вид Авдеевки по состоянию на 16 февраля. Фото: Astraia Intel

Вид Авдеевки по состоянию на 16 февраля. Фото: Astraia Intel 1/3 _ 3

Военный Александр Бородин заявил, что из-за упорных боев в Авдеевке нет гражданских людей. Однако есть вероятность, что несколько человек могут находиться в подвалах.

Аналитики Института изучения войны считают, что захватчики могут завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Также россияне в Авдеевке установили триколор на том же месте, где Президент Украины Владимир Зеленский делал селфи.

Напомним, недавно Волохов назвал Авдеевку самым ожесточенным городом на планете. Сейчас враг использует в городе все свои силы по максимуму.