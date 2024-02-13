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Вперше за майже два роки в Авдіївці провели ротацію й вивели деякі підрозділи

13 лютого 2024 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вперше за майже два роки в Авдіївці провели ротацію й вивели деякі підрозділи
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Фактично вперше з початку повномасштабної війни в Авдіївку Донецької області прибуло підкріплення. На цьому напрямку ЗСУ вдалося провести ротацію військових.

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади Іван Сєкач в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок, 13 лютого.

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"Вперше майже за два роки оборони Авдіївки 110 окремою механізованою бригадою деякі наші підрозділи повноцінно вивели із боїв для відпочинку та ротації. Справді, прийшло підкріплення. Я не говоритиму, що це за підрозділ… Але це потужна підтримка. Нам трохи спокійніше стало, коли вони прийшли", — пояснив речник.

Дії окупантів на Авдіївському напрямку

Сєкач наголосив, що домінуючі сили РФ і далі продовжують спроби перерізати лінію постачання в Авдіївці, аби окупувати місто до президентських виборів в Росії. 

"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк вплинути на авіанальоти, бомбардування міста та наших позицій. Вони мають величезну кількість особового складу, з яким вони не зважають, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку", — наголосив військовослужбовець. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти наближаються до того, аби захопити Авдіївку. За словами керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, наразі ситуація у місті є критичною. 

Також Барабаш розповів, що наразі в Авдіївці залишається 941 цивільний мешканець

ЗСУ
росіяни
військові
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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