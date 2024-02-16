Ситуація в Авдіївці - у 3-ій окремій штурмовій бригаді заявили про рекорд

Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов. Фото: скриншот

Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов заявив, що російські окупанти стягнули в Авдіївку на Донеччині елітні війська, зведені елітні підрозділи і зосередили там дуже значну кількість піхоти.

Про це він сказав в етері ТОК-ШОУ УП у четвер, 15 лютого.

Що кажуть про Авдіївку у 3-ій окремій штурмовій бригаді

"Ситуація складна. Ворог складний. Маємо інформацію, що проти нас стоїть 7 ворожих бригад. Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Ми поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день. Але поки що святкувати і радіти особливо ні чому, тому що ворог надскладний, він закинув сюди свої елітні підрозділи. Це можна порівняти з тим періодом, коли під Бахмутом ще були "вагнерівці" до того, поки ми їх звідти не не вибили, але мабуть навіть складніше", — сказав військовий.

Він додав, що ворог достатньо влучно застосовує артилерію — працюють, як дрони-камікадзе, так і дрони для скидання боєприпасів.

"Ворог дуже активно намагається проводити флангові маневри, намагається не тільки кількісно (а кількість піхоти у них тут дуже значна), але і якісно призвести до ситуації, коли ми будемо в невигідному становищі. Ми знаходимо цьому раду, не даємо їм можливості реалізовувати їхнє бачення і нав'язуємо активно своє бачення", — сказав "Абдула".

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію навколо Авдіївки на Донеччині станом на 15 лютого. За його словами, Сили оборони України продовжують захищати місто від російських окупантів та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.

Також ми писали, що пресслужба 3 ОШБр заявила, що ситуація в Авдіївці зараз є критичною. Оборону міста посилила штурмова бригада.

У ці дні в Авдіївці тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.