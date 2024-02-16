В ISW назвали умову, за якої окупанти можуть завершити оточення Авдіївки

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Україна має ризик втратити Авдіївку

Загарбники продовжують проводити тактичне оточення Авдіївки, що може створити умови, які змусять українські війська залишити свої позиції.

ISW послався на карту бойових дій, що свідчить про просування окупантів до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу, а також захоплення позиції ЗСУ "Зеніт" між Авдіївкою та селищем Спартак на околиці тимчасово окупованого Донецька.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Аналітики також послалися на нещодавні геолокаційні дані, які вказують на те, що окупанти перерізали останню дорогу з міста, що використовувалася для логістичних цілей. Водночас речник Таврійської групи військ Дмитро Лиховій зазначив, що ЗСУ використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній та східній частинах Авдіївки.

"Російські блогери стверджують, що російські війська просунулися на захід від міста, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які використовуються для логістичних потреб Збройних сил із селищ Ласточкине та Сєверне, хоча ISW поки що не бачив жодних підтверджень цього просування росіян", — йдеться у звіті.

За словами Лиховія, українські військові відходять з деяких позицій поблизу Авдіївки, однак ЗСУ продовжують відбивати у росіян окремі позиції в "сірій зоні". Речник розповів про передислокацію окремих підрозділів бригад, які контратакують позиції окупантів у межах населеного пункту.

"Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", — додали аналітики.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію навколо Авдіївки. За його словами, ЗСУ продовжують захищати місто від окупантів та стримують просування противника.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів.