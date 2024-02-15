На місці, де Зеленський в Авдіївці робив селфі, окупанти встановили триколор, — Bild
Російські військовослужбовці в Авдіївці Донецької області встановили триколор на тому самому місці, де президент України Володимир Зеленський робив селфі. Наразі місто фактично оточене загарбниками.
Про це повідомив військовий аналітик Bild Юліан Репке.
Росіяни захоплюють Авдіївку
"Це кінець. Російський прапор на місці, де Зеленський зробив селфі біля в'їзду в Авдіївку під кінець грудня", — пише у Twiiter аналітик.
За його словами, наразі місто тактично оточене російськими загарбниками.
"Найбільшим завданням для українців буде вибратися звідти живими", — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в напівзруйнованому місті спостерігається критична ситуація, через що туди було перекинуто на посилення третю штурмову бригаду. А як розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, армія Росії намагається захопити місто та веде активні штурмові й найзапекліші дії.
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