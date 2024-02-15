Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow На місці, де Зеленський в Авдіївці робив селфі, окупанти встановили триколор, — Bild arrow

На місці, де Зеленський в Авдіївці робив селфі, окупанти встановили триколор, — Bild

15 лютого 2024 21:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На місці, де Зеленський в Авдіївці робив селфі, окупанти встановили триколор, — Bild
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Авдіївку. Фото: Twitter Юліана Репке
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські військовослужбовці в Авдіївці Донецької області встановили триколор на тому самому місці, де президент України Володимир Зеленський робив селфі. Наразі місто фактично оточене загарбниками.

Про це повідомив військовий аналітик Bild Юліан Репке.

Росіяни захоплюють Авдіївку

На місці, де Зеленський в Авдіївці робив селфі, окупанти встановили триколор, — Bild
Російський прапор в Авдіївці. Джерело: Twitter Юліана Репке

"Це кінець. Російський прапор на місці, де Зеленський зробив селфі біля в'їзду в Авдіївку під кінець грудня", — пише у Twiiter аналітик.

За його словами, наразі місто тактично оточене російськими загарбниками.

"Найбільшим завданням для українців буде вибратися звідти живими", — сказав він.

На місці, де Зеленський в Авдіївці робив селфі, окупанти встановили триколор, — Bild
Допис Репке. Джерело: Twitter Юліана Репке

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в напівзруйнованому місті спостерігається критична ситуація, через що туди було перекинуто на посилення третю штурмову бригаду. А як розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, армія Росії намагається захопити місто та веде активні штурмові й найзапекліші дії. 

Володимир Зеленський
російські війська
ЗСУ
Україна
Донецька область
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі