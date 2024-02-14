Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow В Авдіївці тривають вуличні бої — ЗСУ готують запасні логістичні шляхи arrow

В Авдіївці тривають вуличні бої — ЗСУ готують запасні логістичні шляхи

14 лютого 2024 14:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Авдіївці тривають вуличні бої — ЗСУ готують запасні логістичні шляхи
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: t.me/V_Zelenskiy_official
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти можуть перерізати основний логістичний шлях Збройних сил України в Авдіївці, що на Донечиині. Проте українські військові створили запасні логістичні шляхи.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу, 14 лютого.

Читайте також:

Яка зараз ситуація в Авдіївці

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", — запевнив військовослужбовець.

Речник наголосив, що в Авдіївці вже впродовж декількох днів тривають вуличні бої, тому ситуація є "напруженою, але контрольованою".

"Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу", — додав Лиховій.

Збереження життя українських бійців

За словами спікера, для українського командування головне — це збереження життя військових, а якщо ситуація ускладниться, то їх буде відведено на інший рубіж. 

"Діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території", — запевнив він. 

Нагадаємо, росіяни продовжують і далі штурмувати Авдіївку, аналітики DeepState заявили про погіршення ситуації.

Також ми писали, що вперше з початку повномасштабного вторгнення до Авдіївки прибуло підкріплення. Тому військові, які захищали весь цей час місто, матимуть змогу відпочити. 

ЗСУ
Донецька область
військові
телемарафон
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі