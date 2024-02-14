В Авдіївці тривають вуличні бої — ЗСУ готують запасні логістичні шляхи

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти можуть перерізати основний логістичний шлях Збройних сил України в Авдіївці, що на Донечиині. Проте українські військові створили запасні логістичні шляхи.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу, 14 лютого.

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Яка зараз ситуація в Авдіївці

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", — запевнив військовослужбовець.

Речник наголосив, що в Авдіївці вже впродовж декількох днів тривають вуличні бої, тому ситуація є "напруженою, але контрольованою".

"Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу", — додав Лиховій.

Збереження життя українських бійців

За словами спікера, для українського командування головне — це збереження життя військових, а якщо ситуація ускладниться, то їх буде відведено на інший рубіж.

"Діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території", — запевнив він.

Нагадаємо, росіяни продовжують і далі штурмувати Авдіївку, аналітики DeepState заявили про погіршення ситуації.

Також ми писали, що вперше з початку повномасштабного вторгнення до Авдіївки прибуло підкріплення. Тому військові, які захищали весь цей час місто, матимуть змогу відпочити.