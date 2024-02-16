У Третій штурмовій назвали Авдіївку найзапеклішим містом на планеті

Командир підрозділу Terra у Третій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов. Фото: "Українська правда"

Командир підрозділу Terra у Третій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов розповів про ситуацію в Авдіївці Донецькій області. За його словами, наразі населений пункт можна назвати найзапеклішим містом на планеті.

Про це Микола Волохов сказав в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 16 лютого.

Що відбувається в Авдіївці

Волохов зазначив, що ситуація в Авдіївці — це як "Друга світова на максимумі".

За його словами, російські окупанти стягнули максимум своїх сил — і техніку, і піхоту, і авіацію. Ворог використовує все по максимуму.

"Я такого інтенсивного використання на повномасштабній українсько-російській війні не бачив. Не можна сказати, що ворог користується лише окремим ресурсом — вони намагаються працювати в комплексі", — зазначив командир підрозділу Terra.

Водночас українські військові відбивають атаки противника. Зокрема, щонайменше дві бригади окупантів вже знищені. До того ж є рекорди в ліквідації живої сили та техніки загарбників.

Нагадаємо, окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Також росіяни в Авдіївці Донецької області встановили триколор на тому самому місці, де Президент України Володимир Зеленський робив селфі. Наразі місто фактично оточене загарбниками.