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Окупанти обстріляли Авдіївку фосфором — яка ситуація в місті

16 лютого 2024 10:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Авдіївку фосфором — яка ситуація в місті
Вигляд Авдіївки станом на 16 лютого. Фото: Astraia Intel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російську окупанти 16 лютого обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.

Про це повідомила пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади.

Окупанти обстрілюють Авдіївку фосфором

За словами бійців 3-ї штурмової бригади, зараз окупанти з усіх сил атакують Авдіївку, зокрема, Коксохімічний завод. 

"Окупанти застосовують фосфорні снаряди по, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу", — йдеться у повідомленні військових.

Крім того, загарбники скидають по 60 авіаційних бомб за добу. Також не вщухають ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ, безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

Бійці зазначили, що наразі Коксохімічний завод в місті це їхній дім і їм ця ситуація дуже нагадує ситуацію на "Азовсталі" навесні 2022 року. 

"Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", — наголосили у 3-й штурмовій бригаді. 

Яка ситуація в Авдіївці

Останніми днями в Авдіївці тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.

Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов заявив, що російські окупанти стягнули в Авдіївку елітні війська, зведені елітні підрозділи і зосередили там дуже значну кількість піхоти.

З погіршенням ситуації в місті вперше з початку повномасштабного вторгнення до Авдіївки прибуло підкріплення. Так, 15 лютого в місто була терміново передислокована 3 ОШБр.

  • Окупанти обстріляли Авдіївку фосфором — яка ситуація в місті - фото 1
    Вигляд Авдіївки станом на 16 лютого. Фото: Astraia Intel
  • Окупанти обстріляли Авдіївку фосфором — яка ситуація в місті - фото 2
    Вигляд Авдіївки станом на 16 лютого. Фото: Astraia Intel
  • Окупанти обстріляли Авдіївку фосфором — яка ситуація в місті - фото 3
    Вигляд Авдіївки станом на 16 лютого. Фото: Astraia Intel
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Військовий Олександр Бородін заявив, що через запеклі бої в Авдіївці немає цивільних людей. Однак, є ймовірність, що декілька людей можуть перебувати у підвалах. 

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Також росіяни в Авдіївці встановили триколор на тому самому місці, де Президент України Володимир Зеленський робив селфі.

Нагадаємо, нещодавно Волохов назвав Авдіївку найзапеклішим містом на планеті. Наразі ворог використовує в місті всі свої сили по максимуму. 

росіяни
Донецька область
хімічна зброя
Авдіївка
війна в Україні
бій
штурмова бригада

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