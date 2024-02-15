Ситуація критична — оборону Авдіївки посилила штурмова бригада
В Авдіївці на Донеччині спостерігається критична ситуація. У зв'язку з цим оборону міста посилила штурмова бригада.
Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у Telegram у четвер, 15 лютого.
Ситуація в Авдіївці
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що ситуація у місті вкрай критична. Через це команду 3 ОШБр перекинули до міста для посилення військ.
"Наші бійці показують безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник", — сказав військовий.
При цьому він уточнив, що сили противника на цій ділянці становлять близько семи бригад.
Завдання ударів по окупантах в Авдіївці
На Авдіївському напрямку дві бригади Збройних сил Росії зазнали критичних втрат. Втім, інформація про конкретні втрати ворога в особовому складі та техніці буде надана пізніше, після отримання та підтвердження всіх необхідних даних.
Нагадаємо, в Авдіївці фіксується негативний розвиток ситуації під час бойових дій. На різних ділянках фронту російські війська продовжують чинити тиск на українські сили.
Наразі в Авдіївці продовжуються вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте наші військові створили запасні.
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