Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Ситуація критична — оборону Авдіївки посилила штурмова бригада arrow

Ситуація критична — оборону Авдіївки посилила штурмова бригада

15 лютого 2024 12:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ситуація критична — оборону Авдіївки посилила штурмова бригада
Зруйнована Авдіївка. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Авдіївці на Донеччині спостерігається критична ситуація. У зв'язку з цим оборону міста посилила штурмова бригада.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у Telegram у четвер, 15 лютого.

Читайте також:

Ситуація в Авдіївці

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що ситуація у місті вкрай критична. Через це команду 3 ОШБр перекинули до міста для посилення військ.

"Наші бійці показують безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник", — сказав військовий.

При цьому він уточнив, що сили противника на цій ділянці становлять близько семи бригад.

Завдання ударів по окупантах в Авдіївці

На Авдіївському напрямку дві бригади Збройних сил Росії зазнали критичних втрат. Втім, інформація про конкретні втрати ворога в особовому складі та техніці буде надана пізніше, після отримання та підтвердження всіх необхідних даних.

Авдеевка
Повідомлення 3 ОШБр. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Авдіївці фіксується негативний розвиток ситуації під час бойових дій. На різних ділянках фронту російські війська продовжують чинити тиск на українські сили.

Наразі в Авдіївці продовжуються вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте наші військові створили запасні.

ЗСУ
Донецька область
військові
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі