Ситуація критична — оборону Авдіївки посилила штурмова бригада

Зруйнована Авдіївка. Фото: Reuters

В Авдіївці на Донеччині спостерігається критична ситуація. У зв'язку з цим оборону міста посилила штурмова бригада.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у Telegram у четвер, 15 лютого.

Читайте також:

Ситуація в Авдіївці

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що ситуація у місті вкрай критична. Через це команду 3 ОШБр перекинули до міста для посилення військ.

"Наші бійці показують безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник", — сказав військовий.

При цьому він уточнив, що сили противника на цій ділянці становлять близько семи бригад.

Завдання ударів по окупантах в Авдіївці

На Авдіївському напрямку дві бригади Збройних сил Росії зазнали критичних втрат. Втім, інформація про конкретні втрати ворога в особовому складі та техніці буде надана пізніше, після отримання та підтвердження всіх необхідних даних.

Повідомлення 3 ОШБр. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Авдіївці фіксується негативний розвиток ситуації під час бойових дій. На різних ділянках фронту російські війська продовжують чинити тиск на українські сили.

Наразі в Авдіївці продовжуються вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте наші військові створили запасні.