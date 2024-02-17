Экс-командир полка "Азов" Жорин вспомнил достижения военных в Авдеевке
Военное командование Украины в пятницу, 16 февраля, дало приказ вывести войска из Авдеевки для сохранения жизней воинов. Свое мнение по этому поводу высказал бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Об этом он написал в Telegram.
Жорин о выводе войск из Авдеевки
"Третья штурмовая бригада за свой период пребывания в Авдеевке успела перебаранить тысячи российских под*ров. Уничтожить кучу техники. Но главное — нам удалось уберечь большинство своего личного состава", — отметил Жорин.
Он подчеркнул, что сохранение жизней чрезвычайно важно для того, чтобы в будущем продолжать уничтожать врага на украинской земле и освобождать оккупированные территории.
По его словам, сейчас идет перегруппировка войск. Он считает, что выход из Авдеевки — это правильное и логичное решение командования, но очень сложное в реализации.
"Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", — добавил военный.
Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.
По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.
Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.
Кроме того, украинские военные показали, как выглядело небо над Авдеевкой в ночь на 17 февраля.
В то же время, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали кадры спасения тяжелораненых воинов в стабилизационном пункте в Авдеевке.
Также мы писали, что боец Государственной пограничной службы "Леший" рассказал, как происходили бои с врагом в городе.
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