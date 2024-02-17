Экс-командир полка "Азов" Жорин вспомнил достижения военных в Авдеевке

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Военное командование Украины в пятницу, 16 февраля, дало приказ вывести войска из Авдеевки для сохранения жизней воинов. Свое мнение по этому поводу высказал бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Об этом он написал в Telegram.

Жорин о выводе войск из Авдеевки

"Третья штурмовая бригада за свой период пребывания в Авдеевке успела перебаранить тысячи российских под*ров. Уничтожить кучу техники. Но главное — нам удалось уберечь большинство своего личного состава", — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что сохранение жизней чрезвычайно важно для того, чтобы в будущем продолжать уничтожать врага на украинской земле и освобождать оккупированные территории.

По его словам, сейчас идет перегруппировка войск. Он считает, что выход из Авдеевки — это правильное и логичное решение командования, но очень сложное в реализации.

"Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", — добавил военный.

Скриншот поста Жорина

Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.