Сирський та Умєров поїхали під Авдіївку і Куп'янськ та ухвалили важливі рішення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали військові частини та підрозділи, які обороняють Авдіївський та Куп'янський напрямки.

Про це головком повідомив у Telegram в середу, 14 лютого.

Читайте також:

Яка ситуація на фронті станом на 14 лютого

За його словами, оперативна обстановка на фронті є дуже складною та напруженою, адже армія РФ нарощує свої сили та має чисельну перевагу в живій силі.

Міністр оборони Рустем Умєров та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів". Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях", — додав Сирський.

Потреби українських військових

Також під час візиту на фронт Умєров та Сирський поспілкувалися з командирами бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборону в дуже складних умовах. Також вони проаналізували ресурси, які мають військові ЗСУ та потреби української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції", — зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Генерал-полковник наголосив, що незважаючи на складну ситуацію на фронті, українські воїни завдають ворогу значних втрат.

Нагадаємо, раніше Умєров та Сирський провели телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем контингентом НАТО в Європі Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто. Під час розмови Умєров представив Сирського топофіцерам Альянсу.

Зазначимо, що 13 лютого Сирський дав своє перше інтерв'ю на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Під час нього він розповів про новий етап війни, мету України та порівняв втрати російської та української армій на фронті.