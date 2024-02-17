Екскомандир полку "Азов" Жорін згадав про досягнення військових в Авдіївці

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Військове командування України у п'ятницю, 16 лютого, дало наказ вивести війська з Авдіївки задля збереження життів воїнів. Свою думку щодо цього висловив колишній командир полку "Азов" та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Про це він написав у Telegram.

Жорін про виведення військ з Авдіївки

"Третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла перебаранити тисячі російських під*рів. Знищити купу техніки. Але головне — нам вдалось вберегти більшість свого особового складу", — зазначив Жорін.

Він наголосив, що збереження життів надзвичайно важливе для того, аби у майбутньому продовжувати нищити ворога на українській землі та звільняти окуповані території.

За його словами, наразі триває з перегрупування військ. Він вважає, що вихід з Авдіївки — це правильне та логічне рішення командування, однак надзвичайно складне в реалізації.

"Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої", — додав військовий.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.