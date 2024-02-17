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Екскомандир полку "Азов" Жорін згадав про досягнення військових в Авдіївці

17 лютого 2024 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екскомандир полку "Азов" Жорін згадав про досягнення військових в Авдіївці
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військове командування України у п'ятницю, 16 лютого, дало наказ вивести війська з Авдіївки задля збереження життів воїнів. Свою думку щодо цього висловив колишній командир полку "Азов" та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Про це він написав у Telegram.

Жорін про виведення військ з Авдіївки

"Третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла перебаранити тисячі російських під*рів. Знищити купу техніки. Але головне — нам вдалось вберегти більшість свого особового складу", — зазначив Жорін.

Він наголосив, що збереження життів надзвичайно важливе для того, аби у майбутньому продовжувати нищити ворога на українській землі та звільняти окуповані території. 

За його словами, наразі триває з перегрупування військ. Він вважає, що вихід з Авдіївки — це правильне та логічне рішення командування, однак надзвичайно складне в реалізації. 

"Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої", — додав військовий.

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Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо,  під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

За словами аналітиків ISW, російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. 

Засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.

Крім того, українські військові показали, який вигляд мало небо над Авдіївкою в ніч на 17 лютого.

Водночас бійці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили кадри порятунку важкопорених воїнів у стабілізаційному пункті в Авдіївці.

Також ми писали, що боєць Державної прикордонної служби "Лєший" розповів, як відбувалися бої з ворогом в місті. 

полк "Азов"
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада
Максим Жорін

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