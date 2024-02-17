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Українських бійців захопили в полон в Авдіївці — Тарнавський розповів подробиці

17 лютого 2024 00:14
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Павло Зінченко
редактор
Українських бійців захопили в полон в Авдіївці — Тарнавський розповів подробиці
Бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

Про це Тарнавський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Українські воїни потрапили в полон

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони", — повідомив генерал.

Військовий наголосив, що головним пріоритетом командування ЗСУ є збереження життя українських захисників. Саме тому, у разі необхідності, бійці відходять на нові позиції.

"На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", — запевнив генерал.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.

Окупанти обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. При цьому супротивник став частіше скидати на місто керовані авіабомби.

війна
Україна
окупанти
полонені
Олександр Тарнавський

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