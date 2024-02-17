Українських бійців захопили в полон в Авдіївці — Тарнавський розповів подробиці

Бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

Про це Тарнавський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Українські воїни потрапили в полон

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони", — повідомив генерал.

Військовий наголосив, що головним пріоритетом командування ЗСУ є збереження життя українських захисників. Саме тому, у разі необхідності, бійці відходять на нові позиції.

"На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", — запевнив генерал.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.

Окупанти обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. При цьому супротивник став частіше скидати на місто керовані авіабомби.