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Командир третьої штурмової заявив, що в Авдіївці ЗСУ дали гідний бій ворогу

17 лютого 2024 07:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Командир третьої штурмової заявив, що в Авдіївці ЗСУ дали гідний бій ворогу
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.

Його слова цитує Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

Відхід військ із Авдіївки

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. 
Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", — зазначив Білецький.

Він зауважив, що захисники відходять, аби повернутися і завдати ще сильнішого удару. Водночас командир подякував вищому командуванню за таке рішення.

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Скриншот допису 3-ої окремої штурмової бригади

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

За словами аналітиків ISW, російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. 

ЗСУ
військові
полк "Азов"
Авдіївка
війна в Україні

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