Командир третьої штурмової заявив, що в Авдіївці ЗСУ дали гідний бій ворогу

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: Азов

Засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.

Його слова цитує Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

Відхід військ із Авдіївки

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.

Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", — зазначив Білецький.

Він зауважив, що захисники відходять, аби повернутися і завдати ще сильнішого удару. Водночас командир подякував вищому командуванню за таке рішення.

Скриншот допису 3-ої окремої штурмової бригади

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.