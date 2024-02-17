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Бійці третьої штурмової показали, як рятували важкопоранених в Авдіївці

17 лютого 2024 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бійці третьої штурмової показали, як рятували важкопоранених в Авдіївці
Авдіївка. Ілюстративне фото: поліція Донеччини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники тривалий час мужньо обороняли Авдіївку та знищували там ворога. У п'ятницю, 16 лютого, військове командування дало наказ вивести війська задля збереження життів воїнів.

Кадри порятунку важкопорених бійців у стабілізаційному пункті оприлюднили в Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Стабілізаційний пункт в Авдіївці

"Стабілізаційний пункт. Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової", — зазначила пресслужба бригади.

Там наголосили, що це відео передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці Третьої штурмової в Авдіївці. 

Нагадаємо, під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

За словами аналітиків ISW, російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. 

Засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.

Крім того, українські військові показали, який вигляд мало небо над Авдіївкою в ніч на 17 лютого.

Також ми писали, що боєць Державної прикордонної служби "Лєший" розповів, як відбувалися бої з ворогом в місті. 

ЗСУ
Донецька область
Авдіївка
війна в Україні
поранення
штурмова бригада

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