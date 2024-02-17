Бійці третьої штурмової показали, як рятували важкопоранених в Авдіївці

Авдіївка. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Українські захисники тривалий час мужньо обороняли Авдіївку та знищували там ворога. У п'ятницю, 16 лютого, військове командування дало наказ вивести війська задля збереження життів воїнів.

Кадри порятунку важкопорених бійців у стабілізаційному пункті оприлюднили в Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

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Стабілізаційний пункт в Авдіївці

"Стабілізаційний пункт. Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової", — зазначила пресслужба бригади.

Там наголосили, що це відео передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці Третьої штурмової в Авдіївці.

Нагадаємо, під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.