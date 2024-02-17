Прикордонник розповів про важкі бої в Авдіївці

Авдіївка. Фото: Instagram/libkos

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів з Авдіївки. Боєць Державної прикордонної служби "Лєший" розповів, як відбувалися бої з ворогом в місті.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram-каналі.

Бої в Авдіївці

За словами захисника, чим тільки не доводилося працювати військовослужбовцям відділу, який він очолює, — ПЗРК, автоматичний гранатомет Мк-19 та різні типи дронів.

Він зазначив, що результат таких дій відчутний — чимало "двохсотих" окупантів, знищена техніка і навіть збиті ворожі літаки.

У ДПСУ зауважили, що розповідь прикордонника не висвітлює поточну оперативну обстановку на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.