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Прикордонник розповів про важкі бої в Авдіївці

17 лютого 2024 12:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонник розповів про важкі бої в Авдіївці
Авдіївка. Фото: Instagram/libkos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів з Авдіївки. Боєць Державної прикордонної служби "Лєший" розповів, як відбувалися бої з ворогом в місті.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram-каналі.

Бої в Авдіївці

За словами захисника, чим тільки не доводилося працювати військовослужбовцям відділу, який він очолює, — ПЗРК, автоматичний гранатомет Мк-19 та різні типи дронів.

Він зазначив, що результат таких дій відчутний — чимало "двохсотих" окупантів, знищена техніка і навіть збиті ворожі літаки.

У ДПСУ зауважили, що розповідь прикордонника не висвітлює поточну оперативну обстановку на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

За словами аналітиків ISW, російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. 

Засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.

Крім того, українські військові показали, який вигляд мало небо над Авдіївкою в ніч на 17 лютого.

ЗСУ
прикордонники
Авдіївка
війна в Україні
фронт

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