Окупантам буде важко атакувати позиції біля Авдіївки, куди вийшли ЗСУ — в ISW пояснили чому

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. Там розташовані підготовлені українські позиції, на які відходять війська.

Про це йдеться у звіті ISW.

Просування РФ біля Авдіївки

"Подальші досягнення Росії в Авдіївці, спрямовані на ускладнення українського відходу, і українські контратаки, що прикривають відступаючі українські сили, ймовірно, призведуть до подальших втрат Росії", — зазначають аналітики.

Також військам РФ, ймовірно, буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять українські сили. Якщо вони вирішать атакувати ці позиції — зазнають значних втрат.

В ISW зазначили, що захоплення Авдіївки саме по собі "не дасть жодних значущих в оперативному відношенні переваг або шляхів" для значного просування".

Експерти вважають, що українським силам, ймовірно, доведеться здійснити контратаки для організованого виведення військ з міста, аби стабілізувати лінію фронту.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.