Окупантам буде важко атакувати позиції біля Авдіївки, куди вийшли ЗСУ — в ISW пояснили чому
Російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. Там розташовані підготовлені українські позиції, на які відходять війська.
Про це йдеться у звіті ISW.
Просування РФ біля Авдіївки
"Подальші досягнення Росії в Авдіївці, спрямовані на ускладнення українського відходу, і українські контратаки, що прикривають відступаючі українські сили, ймовірно, призведуть до подальших втрат Росії", — зазначають аналітики.
Також військам РФ, ймовірно, буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять українські сили. Якщо вони вирішать атакувати ці позиції — зазнають значних втрат.
В ISW зазначили, що захоплення Авдіївки саме по собі "не дасть жодних значущих в оперативному відношенні переваг або шляхів" для значного просування".
Експерти вважають, що українським силам, ймовірно, доведеться здійснити контратаки для організованого виведення військ з міста, аби стабілізувати лінію фронту.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.
Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.
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