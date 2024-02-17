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Захисники показали, який вигляд мало небо вночі над Авдіївкою

17 лютого 2024 09:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисники показали, який вигляд мало небо вночі над Авдіївкою
Авдіївка. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів із Авдіївки. Українські військові показали, який вигляд мало небо над містом в ніч проти суботи, 17 лютого.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналах.

Ситуація в Авдіївці

На кадрах видно, як все небо мерехтить від запуску снарядів та вибухів.

"Тремтить весь Донбас", — прокоментував один із військових.

Нагадаємо, Сирський заявив, що метою виведення українських підрозділів з Авдіївки є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

За словами аналітиків ISW, російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. 

Крім того, засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.

ЗСУ
Донецька область
Авдіївка
війна в Україні

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