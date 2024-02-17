Захисники показали, який вигляд мало небо вночі над Авдіївкою

Авдіївка. Фото: соцмережі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів із Авдіївки. Українські військові показали, який вигляд мало небо над містом в ніч проти суботи, 17 лютого.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналах.

Ситуація в Авдіївці

На кадрах видно, як все небо мерехтить від запуску снарядів та вибухів.

"Тремтить весь Донбас", — прокоментував один із військових.

Нагадаємо, Сирський заявив, що метою виведення українських підрозділів з Авдіївки є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.