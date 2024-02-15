Российская армия осуществила ракетный обстрел Херсона, есть погибшая
Российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Херсону в четверг, 15 февраля. В результате обстрела Центрального района города погибла 70-летняя женщина.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
Вражеский обстрел Херсона 15 февраля
Россияне 15 февраля в 11:30 ударили по Херсону из артиллерии. Под прицелом врага оказался Центральный район города. В результате взрыва снаряда погибла 70-летняя женщина, которая находилась на улице. Также возле места подрыва образовалась большая воронка.
"Она получила взрывную травму, не совместимую с жизнью. На момент вражеской атаки женщина находилась на улице. Соболезнования родным и близким погибшей!" — говорится в сообщении.
Сотрудниками Херсонской прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.
Напомним, в ночь на 15 февраля россияне совершили очередную массированную атаку против Украины. Оккупанты атаковали Львов, Запорожье, Полтавщину, Днепропетровщину разными типами воздушного вооружения.
Добавим, в Херсоне 11 февраля также раздались громкие взрывы. Российская армия атаковала город с временно оккупированного левого берега.
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