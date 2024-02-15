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Российская армия осуществила ракетный обстрел Херсона, есть погибшая

15 февраля 2024 13:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российская армия осуществила ракетный обстрел Херсона, есть погибшая
Разрушение в многоэтажке в Херсоне. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Херсону в четверг, 15 февраля. В результате обстрела Центрального района города погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

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Россияне 15 февраля в 11:30 ударили по Херсону из артиллерии. Под прицелом врага оказался Центральный район города. В результате взрыва снаряда погибла 70-летняя женщина, которая находилась на улице. Также возле места подрыва образовалась большая воронка.

"Она получила взрывную травму, не совместимую с жизнью. На момент вражеской атаки женщина находилась на улице. Соболезнования родным и близким погибшей!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочка

Сотрудниками Херсонской прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в ночь на 15 февраля россияне совершили очередную массированную атаку против Украины. Оккупанты атаковали Львов, Запорожье, Полтавщину, Днепропетровщину разными типами воздушного вооружения.

Добавим, в Херсоне 11 февраля также раздались громкие взрывы. Российская армия атаковала город с временно оккупированного левого берега.

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