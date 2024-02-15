Російська армія здійснила ракетний обстріл Херсона, є загибла
Російські окупаційні війська вкотре вдарили по Херсону в четвер, 15 лютого. Внаслідок обстрілу Центральному району міста загинула 70-річна жінка.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
Ворожий обстріл Херсона 15 лютого
Росіяни 15 лютого о 11:30 вдарили по Херсону з артилерії. Під прицілом ворога опинився Центральний район міста. Внаслідок вибуху снаряда загинула 70-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також біля місця підриву утворилася велика вирва.
"Вона отримала вибухову травму, не сумісну з життям. На момент ворожої атаки жінка перебувала на вулиці. Співчуття рідним та близьким загиблої!" — йдеться в повідомленні.
Співробітниками Херсонської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.
Нагадаємо, в ніч проти 15 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку проти України. Окупанти атакували Львів, Запоріжжя, Полтавщину, Дніпропетровщину різними типами повітряного озброєння.
Додамо, у Херсоні 11 лютого також пролунали гучні вибухи. Російська армія атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.
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