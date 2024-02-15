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Російська армія здійснила ракетний обстріл Херсона, є загибла

15 лютого 2024 13:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російська армія здійснила ракетний обстріл Херсона, є загибла
Руйнування в багатоповерхівці в Херсоні. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупаційні війська вкотре вдарили по Херсону в четвер, 15 лютого. Внаслідок обстрілу Центральному району міста загинула 70-річна жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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Ворожий обстріл Херсона 15 лютого

Росіяни 15 лютого о 11:30 вдарили по Херсону з артилерії. Під прицілом ворога опинився Центральний район міста. Внаслідок вибуху снаряда загинула 70-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також біля місця підриву утворилася велика вирва.

"Вона отримала вибухову травму, не сумісну з життям. На момент ворожої атаки жінка перебувала на вулиці. Співчуття рідним та близьким загиблої!" — йдеться в повідомленні. 

Скриншот допису Мрочка
Скриншот допису Мрочка

Співробітниками Херсонської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в ніч проти 15 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку проти України. Окупанти атакували Львів, Запоріжжя, Полтавщину, Дніпропетровщину різними типами повітряного озброєння.

Додамо, у Херсоні 11 лютого також пролунали гучні вибухи. Російська армія атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.

війна
Херсон
росіяни
Україна
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загиблі

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