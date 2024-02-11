В Херсоні пролунали вибухи вдень 11 лютого

У Херсоні прогриміли гучні вибухи
У Херсоні в неділю, 11 лютого, пролунали гучні вибухи. Російська армія атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
Вибухи в Херсоні 11 лютого
За даними Мрочка, у Херсоні було чутно вибухи близько 11:50. Окупанти вчергове завдають ударів по місту з окупованого лівобережжя. Повітряна тривога в місті не оголошувалася.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює прибережні зони з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться в повідомленні.
Голова МВА закликав містян не перебувати на відкритому просторі та перейти до безпечних місць, чи укритті.
Нагадаємо, напередодні, 10 лютого російські війська також обстрілювали Херсонщину. В цей день під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.
Додамо, російські загарбники здійснили атаку на центральну частину Херсона 5 лютого. Внаслідок обстрілу загинули чотири мешканці міста.
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