В Херсоні пролунали вибухи вдень 11 лютого

Вирва, що утворилася внаслідок обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області / Telegram

У Херсоні в неділю, 11 лютого, пролунали гучні вибухи. Російська армія атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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Вибухи в Херсоні 11 лютого

За даними Мрочка, у Херсоні було чутно вибухи близько 11:50. Окупанти вчергове завдають ударів по місту з окупованого лівобережжя. Повітряна тривога в місті не оголошувалася.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює прибережні зони з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться в повідомленні.

Голова МВА закликав містян не перебувати на відкритому просторі та перейти до безпечних місць, чи укритті.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, напередодні, 10 лютого російські війська також обстрілювали Херсонщину. В цей день під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.

Додамо, російські загарбники здійснили атаку на центральну частину Херсона 5 лютого. Внаслідок обстрілу загинули чотири мешканці міста.