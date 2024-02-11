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У Херсоні прогриміли гучні вибухи

11 лютого 2024 12:00
оновлено: 12:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Херсоні пролунали вибухи вдень 11 лютого
Вирва, що утворилася внаслідок обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Херсоні в неділю, 11 лютого, пролунали гучні вибухи. Російська армія атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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За даними Мрочка, у Херсоні було чутно вибухи близько 11:50. Окупанти вчергове завдають ударів по місту з окупованого лівобережжя. Повітряна тривога в місті не оголошувалася.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює прибережні зони з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться в повідомленні.

Голова МВА закликав містян не перебувати на відкритому просторі та перейти до безпечних місць, чи укритті.

Скриншот допису Мрочка
Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, напередодні, 10 лютого російські війська також обстрілювали Херсонщину. В цей день під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.

Додамо, російські загарбники здійснили атаку на центральну частину Херсона 5 лютого. Внаслідок обстрілу загинули чотири мешканці міста.

війна
Херсон
вибух
Україна
обстріли
окупанти
атака

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