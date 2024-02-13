Росіяни обстріляли Херсон — влучили в тролейбус

Обстріляний тролейбус у Херсоні. Фото: Роман Мрочко

Російські окупанти атакували різні райони міста Херсон у вівторок, 13 лютого. Внаслідок цього було пошкоджено тролейбус КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, внаслідок атаки ніхто з пасажирів тролейбусу не постраждав.

Обстріляний тролейбус у Херсоні. Фото: Роман Мрочко

Мрочко додав, що росіяни здійснили обстріл з території тимчасово окупованої Херсонщини. Також посадовець закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги.

Обстріляний тролейбус в Херсоні. Фото: Роман Мрочко

Обстріл Херсона 13 лютого

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів також пошкоджено територію лікарень та зупинку маршрутного транспорту.

Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

"Наразі відомо про одну постраждалу містянку, яку доставлено у лікарню. Дані уточнюються", — зауважили у прокуратурі.

Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 5 лютого армія РФ атакувала центр Херсона. Через обстріл загинуло чотири людини.

Також окупанти завдали авіаудару по центральній частині Херсона 2 лютого. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.