Росіяни обстріляли Херсон — влучили в тролейбус
Російські окупанти атакували різні райони міста Херсон у вівторок, 13 лютого. Внаслідок цього було пошкоджено тролейбус КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці у Facebook.
Чи є постраждалі внаслідок влучання по тролейбусу
За його словами, внаслідок атаки ніхто з пасажирів тролейбусу не постраждав.
Мрочко додав, що росіяни здійснили обстріл з території тимчасово окупованої Херсонщини. Також посадовець закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги.
Обстріл Херсона 13 лютого
За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів також пошкоджено територію лікарень та зупинку маршрутного транспорту.
"Наразі відомо про одну постраждалу містянку, яку доставлено у лікарню. Дані уточнюються", — зауважили у прокуратурі.
Нагадаємо, 5 лютого армія РФ атакувала центр Херсона. Через обстріл загинуло чотири людини.
Також окупанти завдали авіаудару по центральній частині Херсона 2 лютого. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
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