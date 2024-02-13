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Росіяни обстріляли Херсон — влучили в тролейбус

13 лютого 2024 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни обстріляли Херсон — влучили в тролейбус
Обстріляний тролейбус у Херсоні. Фото: Роман Мрочко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти атакували різні райони міста Херсон у вівторок, 13 лютого. Внаслідок цього було пошкоджено тролейбус КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, внаслідок атаки ніхто з пасажирів тролейбусу не постраждав. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Обстріляний тролейбус у Херсоні. Фото: Роман Мрочко

Мрочко додав, що росіяни здійснили обстріл з території тимчасово окупованої Херсонщини. Також посадовець закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Обстріляний тролейбус в Херсоні. Фото: Роман Мрочко

Обстріл Херсона 13 лютого

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів також пошкоджено територію лікарень та зупинку маршрутного транспорту. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

 

"Наразі відомо про одну постраждалу містянку, яку доставлено у лікарню. Дані уточнюються", — зауважили у прокуратурі. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 5 лютого армія РФ атакувала центр Херсона. Через обстріл загинуло чотири людини. 

Також окупанти завдали авіаудару по центральній частині Херсона 2 лютого. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. 

Херсон
транспорт
обстріли
прокуратура
люди
війна в Україні

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