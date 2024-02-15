Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели

Ракета в небе. Фото: Depositphotos

Российские оккупанты днем, 15 февраля, запустили ракеты. Сейчас одна вражеская цель находится в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Куда летят российские ракеты

"Ракета в направлении Днепропетровщины!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, воздушную тревогу днем, 15 февраля, объявили во всех областях Украины. В настоящее время существует ракетная опасность.

К тому же 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожила все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской громаде повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей.