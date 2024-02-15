В Україні знову оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Ракета в небі. Фото: kr-rada.gov.ua

Повітряну тривогу вдень, 15 лютого, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

До того ж ворог спрямував цілі на Київ. На щастя, ППО знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці. Внаслідок падіння уламків у Бучанській громаді пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей.