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Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі

15 лютого 2024 11:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі
Ракета в небі. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вдень, 15 лютого, запустили ракети. Наразі одна ворожа ціль перебуває у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракета в напрямку Дніпропетровщини!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, повітряну тривогу вдень, 15 лютого, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.

До того ж 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

До того ж ворог спрямував цілі на Київ. На щастя, ППО знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці. Внаслідок падіння уламків у Бучанській громаді пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей.

війна
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

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