Бойцы третьей штурмовой показали, как спасали тяжелораненых в Авдеевке

Авдеевка. Иллюстративное фото: полиция Донетчины

Украинские защитники долго мужественно обороняли Авдеевку и уничтожали там врага. В пятницу, 16 февраля, военное командование дало приказ вывести войска для сохранения жизней воинов.

Кадры спасения тяжелораненых бойцов в стабилизационном пункте обнародовали в Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

Внимание! Видео 18+, содержащее чувствительные кадры!

Стабилизационный пункт в Авдеевке

"Стабилизационный пункт. Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой", — отметила пресс-служба бригады.

Там подчеркнули, что это видео передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы Третьей штурмовой в Авдеевке.

Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.