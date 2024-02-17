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Бойцы третьей штурмовой показали, как спасали тяжелораненых в Авдеевке

17 февраля 2024 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бойцы третьей штурмовой показали, как спасали тяжелораненых в Авдеевке
Авдеевка. Иллюстративное фото: полиция Донетчины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники долго мужественно обороняли Авдеевку и уничтожали там врага. В пятницу, 16 февраля, военное командование дало приказ вывести войска для сохранения жизней воинов.

Кадры спасения тяжелораненых бойцов в стабилизационном пункте обнародовали в Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

Внимание! Видео 18+, содержащее чувствительные кадры!

Стабилизационный пункт в Авдеевке

"Стабилизационный пункт. Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой", — отметила пресс-служба бригады.

Там подчеркнули, что это видео передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы Третьей штурмовой в Авдеевке.

Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.

Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.

Кроме того, украинские военные показали, как выглядело небо над Авдеевкой в ночь на 17 февраля.

Также мы писали, что боец Государственной пограничной службы "Леший" рассказал, как происходили бои с врагом в городе.

ВСУ
Донецкая область
Авдеевка
война в Украине
ранение
штурмовая бригада

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