Защитники показали, как выглядело небо ночью над Авдеевкой

Авдеевка. Фото: соцсети

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Украинские военные показали, как выглядело небо над городом в ночь на субботу, 17 февраля.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.

Ситуация в Авдеевке

На кадрах видно, как все небо мерцает от запуска снарядов и взрывов.

"Дрожит весь Донбасс", — прокомментировал один из военных.

Напомним, Сырский заявил, что целью выведения украинских подразделений из Авдеевки является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.