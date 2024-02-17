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Защитники показали, как выглядело небо ночью над Авдеевкой

17 февраля 2024 09:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники показали, как выглядело небо ночью над Авдеевкой
Авдеевка. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Украинские военные показали, как выглядело небо над городом в ночь на субботу, 17 февраля.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.

Ситуация в Авдеевке

На кадрах видно, как все небо мерцает от запуска снарядов и взрывов.

"Дрожит весь Донбасс", — прокомментировал один из военных.

Напомним, Сырский заявил, что целью выведения украинских подразделений из Авдеевки является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.

Кроме того, основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.

ВСУ
Донецкая область
Авдеевка
война в Украине

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