Защитники показали, как выглядело небо ночью над Авдеевкой
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Украинские военные показали, как выглядело небо над городом в ночь на субботу, 17 февраля.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.
Ситуация в Авдеевке
На кадрах видно, как все небо мерцает от запуска снарядов и взрывов.
"Дрожит весь Донбасс", — прокомментировал один из военных.
Напомним, Сырский заявил, что целью выведения украинских подразделений из Авдеевки является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.
Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.
По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.
Кроме того, основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.
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