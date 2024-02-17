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Захисники відійшли на вигідні рубежі поблизу Авдіївки, — Генштаб

17 лютого 2024 07:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисники відійшли на вигідні рубежі поблизу Авдіївки, — Генштаб
Українські захисники. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Telegram в суботу, 17 лютого.

Вихід військових з Авдіївки

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин і завдали ворогу значні втрати в живій силі та техніці.

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій", — уточнив він.

Головнокомандувач наголосив, що життя військовослужбовців — найвища цінність.

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Скриншот допису Генштабу

Водночас Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський розповів, що захисники вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", — зауважив він.

Тарнавський додав, що оточення українських військ не було допущено.

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Скриншот допису Тарнавського

Раніше ми писали, що ЗСУ відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.

Згодом Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

ЗСУ
Авдіївка
Олександр Сирський
Олександр Тарнавський

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