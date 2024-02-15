В Украине снова объявили воздушную тревогу — какая угроза
Воздушную тревогу днем, 15 февраля, объявили во всех областях Украины. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Людей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.
Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.
К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожила все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской громаде повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.
Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей.
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