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В Украине снова объявили воздушную тревогу — какая угроза

15 февраля 2024 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине снова объявили воздушную тревогу — какая угроза
Ракета в небе. Фото: kr-rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу днем, 15 февраля, объявили во всех областях Украины. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Людей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожила все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской громаде повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей.

война
Украина
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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