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В Івано-Франківській області збили ракету, уламки спричинили пожежі

15 лютого 2024 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Івано-Франківській області збили ракету, уламки спричинили пожежі
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківській області збили російську ракету. Уламки ворожої цілі спричинили пожежу.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram у четвер, 15 лютого.

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Внаслідок падіння уламків ракети відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Рятувальники вже ліквідували вогонь. 

На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. 

"Дякуємо нашим оборонцям неба та усім захисникам, що виборють нашу свободу, дякуємо рятувальникам, усім, хто докладає максимум зусиль, аби Україна перемогла у цій війні", — додала Онищук.

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Допис Онищук. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

До того ж ворог спрямував цілі на Київ. На щастя, ППО знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці. Внаслідок падіння уламків у Бучанській громаді пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей.

війна
пожежа
Україна
обстріли
Івано-Франківська область
окупанти
ППО
ракети

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