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В Ивано-Франковской области сбили ракету, обломки вызвали пожары

15 февраля 2024 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ивано-Франковской области сбили ракету, обломки вызвали пожары
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ивано-Франковской области сбили российскую ракету. Обломки вражеской цели вызвали пожар.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram в четверг, 15 февраля.

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В результате падения обломков ракеты произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Спасатели уже ликвидировали огонь.

К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений.

"Спасибо нашим защитникам неба и всем защитникам, которые борются за нашу свободу, спасибо спасателям, всем, кто прилагает максимум усилий, чтобы Украина победила в этой войне", — добавила Онищук.

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Пост Онищук. Фото: скриншот

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожила все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской громаде повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей.

война
пожар
Украина
обстрелы
Ивано-Франковская область
оккупанты
ПВО
ракеты

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