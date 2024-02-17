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Пограничник рассказал о тяжелых боях в Авдеевке

17 февраля 2024 12:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничник рассказал о тяжелых боях в Авдеевке
Авдеевка. Фото: Instagram/libkos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Боец Государственной пограничной службы "Леший" рассказал, как происходили бои с врагом в городе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram-канале.

Бои в Авдеевке

По словам защитника, чем только не приходилось работать военнослужащим возглавляемого отдела — ПЗРК, автоматический гранатомет Мк-19 и различные типы дронов.

Он отметил, что результат таких действий ощутим — немало "двухсотых" оккупантов, уничтоженная техника и даже сбитые вражеские самолеты.

В ГПСУ отметили, что рассказ пограничника не освещает текущую оперативную обстановку на Авдеевском направлении.

Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.

Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.

Кроме того, украинские военные показали, как выглядело небо над Авдеевкой в ночь на 17 февраля.

ВСУ
пограничники
Авдеевка
война в Украине
фронт

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