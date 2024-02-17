Пограничник рассказал о тяжелых боях в Авдеевке

Авдеевка. Фото: Instagram/libkos

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Боец Государственной пограничной службы "Леший" рассказал, как происходили бои с врагом в городе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram-канале.

Бои в Авдеевке

По словам защитника, чем только не приходилось работать военнослужащим возглавляемого отдела — ПЗРК, автоматический гранатомет Мк-19 и различные типы дронов.

Он отметил, что результат таких действий ощутим — немало "двухсотых" оккупантов, уничтоженная техника и даже сбитые вражеские самолеты.

В ГПСУ отметили, что рассказ пограничника не освещает текущую оперативную обстановку на Авдеевском направлении.

Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.