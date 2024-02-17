Пограничник рассказал о тяжелых боях в Авдеевке
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Боец Государственной пограничной службы "Леший" рассказал, как происходили бои с врагом в городе.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram-канале.
Бои в Авдеевке
По словам защитника, чем только не приходилось работать военнослужащим возглавляемого отдела — ПЗРК, автоматический гранатомет Мк-19 и различные типы дронов.
Он отметил, что результат таких действий ощутим — немало "двухсотых" оккупантов, уничтоженная техника и даже сбитые вражеские самолеты.
В ГПСУ отметили, что рассказ пограничника не освещает текущую оперативную обстановку на Авдеевском направлении.
Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.
По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области.
Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе.
Кроме того, украинские военные показали, как выглядело небо над Авдеевкой в ночь на 17 февраля.
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