Politico назвало военную стратегию Украины — как государство переживет 2024 год

Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ

Военная стратегия для Украины — это пережить 2024 год для того, чтобы победить в 2025 году. Киеву сейчас как никогда нужно вооружение, чтобы отразить наступление россиян в ближайшие месяцы. Этот год станет временем восстановления для государства, чтобы уже в следующем году освободить оккупированные территории и дать достойный отпор врагу.

Об этом сообщает Politico.

Военная стратегия Украины на 2024 год

Уже два года прошло с начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины и 10 лет с момента, когда Москва аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке. В издании указывается, что в государстве начался год застоя.

"Украинские солдаты истощены, а их военным не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет противовоздушной обороны, тогда как оружие, например истребители F-16 и американская тактическая ракетная система ATACMS, еще не поступило в значительном количестве", — говорится в издании.

Бельгийский генерал и экс-замначальника обороны страны Марк Тис заявил, что 2024 год для Украины будет "восстановлением и подготовкой с обеих сторон, как в 1916 и 1941-42 годах во время последних мировых войн".

Аналитики очертили три фактора, определяющих траекторию развития войны следующих месяцев.

Весна 2024 года станет оправданием ожиданий, потому что на фронте не хватит военной техники и личного состава для проведения контрнаступления ВСУ. Россия благодаря союзникам получила большое количество артиллерии и теперь превалирует на поле боя, вместе с тем она непрерывно обстреливает Украину с неба. Киеву нужна западная помощь, потому что без ПВО, ракет, артиллерийских снарядов украинским воинам будет сложно создать надежную устойчивую оборону.

"Год будет тяжелым, никто не может предсказать, с какого направления уйдет Россия и продвинемся ли мы в этом году", — подчеркнул украинский военный аналитик, сержант запаса морской пехоты ВМС Тарас Чмут.

Россия способна продолжать наступление

Россия опережает Украину и постоянно наступает. После тяжелых кровавых боев под Авдеевкой оккупанты захватили город, а ВСУ отступили. Солдаты РФ продолжили атаковать другие украинские опорные пункты, в частности, Роботино в Запорожской области, Купянск в Харьковской области и Часов Яр в Донецкой области.

"Критическим фактором является способность Украины создать выгодные оборонные позиции", — подчеркнул немецкий офицер.

В издании указывается, что Россия способна наступать, потому что ее мало волнует жизнь своих войск. Президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что Россия потеряла семь человек на каждого погибшего украинца.

Россия преобладает Украину в выработке и получении снарядов

Эксперты оценили ежегодный объем производства и возобновление снарядов в РФ. Показатели колеблются от 1 млн до 4,5 млн грн.

"Этот объем значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, которые есть в распоряжении Украины", — говорится в исследовании Минобороны Эстонии.

Также Россия начала получать БпЛА из Ирана и Северной Кореи. С 1 января 2024 года Россия атаковала Украину уже много раз, использовав при этом 24 ракеты КНДР.

Между тем, Украина испытывает недостаток снарядов, что заставляет ее войска на передовой полагаться на нетрадиционные технологии, такие как беспилотники, чтобы сдерживать российские атаки, указывают в издании. Журналисты добавляют, что Киев пытается увеличить производство оружия, но прогресс идет медленно.

Созыв дополнительных войск

По данным разведки США, более 315 тыс. оккупантов были убиты или ранены за два года войны в Украине. Однако это никак не останавливает Кремль и он отсылает на фронт еще больше людей.

В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что на войне находится 617 тыс. солдат РФ, и это количество будет увеличиваться.

"Поток наших людей, готовых с оружием в руках защищать интересы Родины, не уменьшается", — сказал Путин во время пресс-конференции 14 декабря.

В настоящее время украинская армия насчитывает 800 тысяч человек, в резервах находится еще более миллиона человек. Военным командующим нужно больше людей, чтобы сдерживать наступление РФ и дать отдохнуть бойцам.

Министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что нынешний год "будет годом стратегического развития и обороны как для Украины, так и для евроатлантического сообщества — временем для создания необходимой военной и промышленной базы".

"До 2025 года Украина может иметь достаточно навыков и средств, чтобы победить Россию. Но Россия является движущей мишенью, которая перевела свою экономику на военное положение и сейчас производит новые танки, самолеты, ракеты и артиллерию, а также грабит склады советских времен в поисках оборудования и боеприпасов", — добавил Певкур.

Сохранение веры в ВСУ и победу Украины

Сейчас для Украины есть проблема в том, чтобы сохранить веру своих граждан в победу, а также чтобы эта надежда осталась у западных союзников.

Согласно опросам, 85% украинцев верят в победу Украины, но все меньше людей могут определить это событие и что станет решающим этапом на поле боя. Пессимизм в населении связан с задержками в снабжении оружием от партнеров.

Министр армии США Кристин Уормут заявила, что если Конгресс не примет законопроект о помощи Украине, это будет "чрезвычайно убыточным для украинцев, потому что они не получат боеприпасы".

В Европе также задерживается изготовление и поставка снарядов для Украины.

"Настроение по отношению к Украине мрачное, как это было очевидно на Мюнхенской конференции по безопасности в этом месяце, где прошлогоднее головокружение оптимизма относительно успешного контрнаступления сменилось кислым пессимизмом", — подытожили в издании.

Напомним, украинские защитники, держащие оборону возле Авдеевки, рассказали, что россияне планируют наступать дальше. Враг продолжает штурмовать позиции ВСУ и его последующими целями, вероятно, будут Мирноград и Покровск.

Украинские бойцы при выходе с позиций в Авдеевке продвигались небольшими группами. Пехотинцев прикрывала артиллерия и дроны, помогавшие отступить из города.

Военный 3 ОШБр на псевдо "Берсерк" запечатлел кадры самого ожесточенного боя за Авдеевку. На видео видно, что украинские защитники едва устояли в стрелковом бою с врагом.

Добавим, европейцы через два года вероломного вторжения РФ отчаялись в полноценной военной победе Украины. Только 10% граждан стран ЕС верят в освобождение из оккупации территорий. Зато украинцы надеются на победу, 89% опрошенных верят, что вскоре война закончится.

Также мы писали о том, что за два года войны украинская армия уничтожила десятки тысяч российских бронемашин, тысячи танков, сотни самолетов и вертолетов, десятки кораблей Черноморского флота. Новини.LIVE, назвали самую ценную военную технику РФ уничтоженную ВСУ.