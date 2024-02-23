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Боєць 3 ОШБр показав моторошні кадри найжорсткіших боїв за Авдіївку

23 лютого 2024 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Боєць 3 ОШБр показав моторошні кадри найжорсткіших боїв за Авдіївку
Фрагмент боїв за Авдіївку. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади на псевдо "Берсерк" зафільмував кадри найзапеклішого бою за Авдіївку Донецької області. На відео видно, що українським оборонцям було важко приймати стрілецький бій з ворогом. 

Майже постапокаліптичні кадри бою показали у 3 ОШБр у п'ятницю, 23 лютого.

В 3 ОШБр показали найжорстокіший бій за Авдіївку

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+

На моторошних кадрах видно міський коксохімічний завод, дачний кооператив та промислові зони, які були фактично знищені внаслідок ворожих обстрілів.

Битва за Авдіївку — останні новини

Нагадаємо, що раніше у пресслужбі підрозділу показали кадри відбиття російського штурму поблизу захоплених ворогом решток міста. Протягом ночі безперервних боїв бійці знищили 35 російських десантників, які брали участь у штурмі, ще дев'ятьох було взято у полон.

Водночас заступник командира підрозділу Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація внаслідок того, що росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки. 

А російський військкор-мілблогер Андрій Морозов так і взагалі застрелився після того, як оприлюднив втрати російських військ під Авдіївкою, високо оцінивши організований маршовий відступ ЗСУ, і розкритикувавши командування окупаційних військ. 

ЗСУ
Україна
Донецька область
Авдіївка
війна в Україні
2 роки війни

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