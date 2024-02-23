Боєць 3 ОШБр показав моторошні кадри найжорсткіших боїв за Авдіївку

Фрагмент боїв за Авдіївку. Фото: скриншот

Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади на псевдо "Берсерк" зафільмував кадри найзапеклішого бою за Авдіївку Донецької області. На відео видно, що українським оборонцям було важко приймати стрілецький бій з ворогом.

Майже постапокаліптичні кадри бою показали у 3 ОШБр у п'ятницю, 23 лютого.

В 3 ОШБр показали найжорстокіший бій за Авдіївку

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На моторошних кадрах видно міський коксохімічний завод, дачний кооператив та промислові зони, які були фактично знищені внаслідок ворожих обстрілів.

Битва за Авдіївку — останні новини

Нагадаємо, що раніше у пресслужбі підрозділу показали кадри відбиття російського штурму поблизу захоплених ворогом решток міста. Протягом ночі безперервних боїв бійці знищили 35 російських десантників, які брали участь у штурмі, ще дев'ятьох було взято у полон.

Водночас заступник командира підрозділу Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація внаслідок того, що росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки.

А російський військкор-мілблогер Андрій Морозов так і взагалі застрелився після того, як оприлюднив втрати російських військ під Авдіївкою, високо оцінивши організований маршовий відступ ЗСУ, і розкритикувавши командування окупаційних військ.