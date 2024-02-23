Politico назвало військову стратегію України — як держава переживе 2024 рік

Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовою стратегією для України є пережити 2024 рік, для того щоб перемогти в 2025 році. Києву зараз як ніколи потрібне озброєння, щоб відбити наступ росіян у найближчі місяці. Цей рік стане часом відновлення для держави, щоб вже наступного звільнити окуповані території та дати гідну відсіч ворогу.

Про це повідомляє Politico.

Військова стратегія України на 2024 рік

Вже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України та 10 років з моменту після того, як Москва анексувала Крим і розпочала збройну агресію на сході. У виданні вказують, що в державі розпочався рік застою.

"Українські солдати виснажені, а їхнім військовим не вистачає артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони, тоді як зброя, як-от винищувачі F-16 і американська тактична ракетна система ATACMS, ще не надійшла у значній кількості", — йдеться у виданні.

Бельгійський генерал та ексзаступник начальника оборони країни Марк Тіс заявив, що 2024 рік для України буде "відновленням і підготовкою з обох сторін, як у 1916 і 1941-42 роках під час останніх світових війн".

Аналітики окреслили три фактори, які визначатимуть траєкторію розвитку війни наступних місяців.

Весна 2024 року стане виправданням очікувань, тому що на фронті не вистачатиме військової техніки та особового складу для проведення контрнаступу ЗСУ. Росія завдяки союзникам отримала велику кількість артилерії і тепер переважає на полі бою, разом з тим вона безупинно обстрілює Україну з неба. Києву потрібна західна допомога, тому що без ППО, ракет, артилерійських снарядів українським воїнам буде важко створити надійну стійку оборону.

"Рік буде важким, ніхто не може передбачити, з якого напрямку піде Росія і чи ми просунемося цього року", — наголосив український військовий аналітик, сержант запасу морської піхоти ВМС Тарас Чмут.

Росія здатна продовжувати наступ

Росія випереджає Україну та постійно наступає. Після важких кривавих боїв під Авдіївкою окупанти захопили місто, а ЗСУ відступили. Солдати РФ продовжили атакувати інші українські опорні пункти, зокрема Роботине в Запорізькій області, Куп’янськ у Харківській області та Часів Яр у Донецькій області.

"Критичним фактором є здатність України створити вигідні оборонні позиції", — підкреслив німецький офіцер.

У виданні вказують, що Росія здатна наступати, тому що її мало хвилює життя своїх військ. Президент України Володимир Зеленський підрахував, що Росія втратила сім осіб на кожного загиблого українця.

Росія переважає Україну у виробленні та отриманні снарядів

Експерти оцінили щорічний обсяг виробництва та відновлення снарядів в РФ. Показники коливаються від 1 млн до 4,5 млн.

"Цей обсяг значно перевищує кількість артилерійських боєприпасів, які є в розпорядженні України", — йдеться в дослідженні Міноборони Естонії.

Також Росія почала отримувати БпЛА з Ірану та Північної Кореї. Від 1 січня 2024 року Росія атакувала Україну вже багато разів, використавши при цьому 24 ракети КНДР.

Тим часом Україна відчуває нестачу снарядів, що змушує її війська на передовій покладатися на нетрадиційні технології, такі як безпілотники, щоб стримувати російські атаки, вказують у виданні. Журналісти додають, що Київ намагається збільшити виробництво зброї, але прогрес йде повільно.

Скликання додаткових військ

За даними розвідки США, понад 315 тис. окупантів було вбито або поранено за два роки війни в Україні. Однак це ніяк не зупиняє Кремль і він відсилає на фронт ще більше людей.

У 2023 році президент Росії Володимир Путін заявив, що на війні перебуває 617 тис. солдатів РФ і ця кількість буде збільшуватися.

"Потік наших людей, які готові зі зброєю в руках захищати інтереси Батьківщини, не зменшується", — сказав Путін під час пресконференції 14 грудня.

Наразі українська армія налічує 800 тисяч осіб, у резервах перебуває ще понад мільйон людей. Військовим командувачам потрібно більше людей, щоб стримувати наступ РФ та дати відпочити бійцям, що вже давно на фронті.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що цей рік "буде роком стратегічної розбудови та оборони як для України, так і для євроатлантичної спільноти — часом для створення необхідної військової та промислової бази".

"До 2025 року Україна може мати достатньо навичок і засобів, щоб перемогти Росію. Але Росія є рухомою мішенню, яка перевела свою економіку на воєнний стан і зараз виробляє нові танки, літаки, ракети та артилерію, а також грабує склади радянських часів у пошуках обладнання та боєприпасів", — додав Певкур.

Збереження віри в ЗСУ та перемогу України

Зараз для України є проблема в тому, щоб зберегти віру своїх громадян у перемогу, а також, щоб ця надія залишилася в західних союзників.

Згідно з опитуваннями, 85% українців вірять у перемогу України, але дедалі менше людей можуть окреслити цю подію та що стане вирішальним етапом на полі бою. Песимізм у населенні пов'язаний із затримками у постачанні зброї від партнерів.

Міністр армії США Крістін Вормут заявила, що якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, це буде "надзвичайно збитковим для українців, тому що вони не отримають боєприпаси".

У Європі також затримують виготовлення та постачання снарядів для України.

"Настрій щодо України похмурий, як це було очевидно на Мюнхенській конференції з безпеки цього місяця, де торішнє запаморочення оптимізму щодо успішного контрнаступу змінилося кислим песимізмом", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, українські захисники, які тримають оборону біля Авдіївки, розповіли, що росіяни планують наступати далі. Ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ та його наступними цілями ймовірно, є Мирноград та Покровськ.

Українські бійці під час виходу з позицій в Авдіївці просувались невеликими групами. Піхотинців прикривала артилерія і дрони, які допомагала відступити з міста.

Військовий 3 ОШБр на псевдо "Берсерк" зафільмував кадри найзапеклішого бою за Авдіївку. На відео видно, що українські оборонці ледве встояли у стрілецькому бою з ворогом.

Додамо, європейці через два роки віроломного вторгнення РФ зневірилися в повноцінній воєнній перемозі України. Лише 10% громадян країн ЄС вірять звільнення з окупації територій. Натомість українці мають надію на перемогу, 89% опитаних вірять, що незабаром війна закінчиться.

Також ми писали про те, що за два роки війни українська армія знищила десятки тисяч російських бронемашин, тисячі танків, сотні літаків та гелікоптерів, десятки кораблів Чорноморського флоту. Новини.LIVE, назвали найкоштовнішу військову техніку РФ знищену ЗСУ.