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Зеленський відповів, коли в Україні закінчиться війна

23 лютого 2024 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський відповів, коли в Україні закінчиться війна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли світ усвідомить, яку серйозну загрозу для його існування несе російський диктатор Володимир Путін. Очільник Кремля не зупиниться лише на Україні, а й хоче захопити Європу та НАТО. 

Про це глава держави сказав в інтерв'ю FOX News

Коли закінчиться війна в Україні — прогноз Зеленського 

Відповідаючи на запитання, коли, на його думку, завершиться війна після майже двох років інтенсивних боїв, Зеленський відповів, що "світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу".

"Світ боїться змін у Російській Федерації. Сполучені Штати, та європейські країни, та глобальний Південь можуть вибирати", — сказав він. 

Крім того, глава держави додав, що Путін перейшов усі червоні лінії і "є серйозною проблемою для всього сучасного світу". 

"Він неадекватна людина, що є загрозою для всього світу. Він хоче знищити НАТО. І він спробує це зробити. Тож коли світ це зрозуміє, тоді й війна закінчиться", — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що втрати ЗСУ в п'ять разів менші за втрати російської армії на полі бою. 

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові лише за час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.

Командир підрозділу Terra у складі 3-ї ОШБр Микола "Абдула" Волохов назвав втрати окупаційної армії на цьому напрямку рекордними у цілому світі. 

Володимир Зеленський
володимир путін
війна в Україні
Росія
фронт

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