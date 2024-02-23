Крейсер Москва, С-400, А-50, підводний човен, найдорожча військова техніка РФ, знищена ЗСУ

Найдорожча знищена ЗСУ російська ціль, крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

За два роки повномасштабного військового конфлікту, розв’язаного Росією, українська армія знищила десятки тисяч російських бронемашин, тисячі танків, сотні літаків та гелікоптерів, десятки кораблів Чорноморського флоту. Про те, які зі знищених Силами оборони України цілі стали найбільшими втратами для окупаційних військ — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE, присвяченому другим роковинам початку повномасштабної війни.

Крейсер "Москва"

Цей військовий корабель, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, став найдорожчою одиницею збройних сил країни-агресора, знищеною українськими захисниками протягом двох років повномасштабної агресії РФ.

Ракетний крейсер "Москва", який виконував надважливу роль контролю за північно-західною частиною Чорного моря і потенційно мав забезпечити успішну висадку десанту на півдні України, в районах Миколаєва та Одеси, був знищений ще у квітні 2022 року.

Точну вартість "Москви" визначити проблематично, але, скажімо, тільки ремонт цього ракетного крейсера 2020 року обійшовся бюджету країни-агресора у майже 370 мільйонів доларів. А загальна вартість флагмана Чорноморського флоту РФ, який навічно "пришвартувався" на дні Чорного моря, становить орієнтовно 750 мільйонів доларів США.

С-400 "Триумф"

За два роки великої війни Сили оборони України так чи інакше ліквідували близько 680 засобів протиповітряної оборони окупаційного контингенту. Ця техніка є однією із найважливіших у боротьбі за повітряний простір в районі лінії фронту — тому кожна знищена одиниця систем ППО є на вагу золота.

А одним із найдорожчих зенітних ракетних комплексів, які перебувають на озброєнні російської армії, є ЗРК С-400, експортна назва "Триумф". Ця техніка є відносно новою і використовується росіянами лише з 2007 року.

Готуючись до повномасштабної війни, російське командування завезло щонайменше два такі комплекси С-400 на територію окупованого українського Криму. Саме там вони і були знищені 23 серпня та 14 вересня. За інформацією офіційних російських ЗМІ, вартість одного такого комплексу становить близько 500 мільйонів доларів США.

ДРЛВ А-50

З 24 лютого 2022 року Повітряні сили ЗС України та інші підрозділи української армії збили 339 російських літаків. У списку цієї авіаційної техніки є як винищувачі та штурмовики, так і зразки військово-транспортної авіації. А найдорожчим серед російських літаків, які були успішно нейтралізовані ПС ЗСУ, є літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Значимість цього повітряного судна, як і у випадку з крейсером "Москва", була не тільки у його ціні – хоча і це, безперечно, відіграло свою роль. Але головний фактор тут – унікальність А-50, таких літаків у російських військово-космічних силах усього кілька десятків, і не факт, що усі вони в робочому, придатному для ведення радіоелектронної війни стані.

Тож успішний ракетний удар Збройних сил України по ДРЛВ А-50, який мав місце 14 січня 2024 року, завдав дуже серйозних збитків ворожій армії – як у військовому, так і у фінансовому аспекті. А орієнтовна ціна такого літака – близько 330 мільйонів доларів США.

А буквально перед роковинами вторгнення, увечері 23 лютого, був збитий другий А-50. Причому цього разу він упав не в море, а на територію Краснодарського краю, на такій відстані від лінії фронту, шо системою Patriot його неможливо було дістати — тому росіяни з переляку заговорили про якусь невідому зброю, якою володіють ЗСУ.

Б-237 "Ростов-на-Дону"

Українська армія під час свого відчайдушного опору російським агресорам встановила кілька унікальних досягнень. Скажімо, уперше в історії світових воєн Збройні сили України знищили підводний човен не спеціалізованою зброєю, а звичайною крилатою ракетою класу "повітря-земля".

Цим підводним човном стала дизель-електрична субмарина проєкту 636.3 "Варшавянка", відома під індексом Б-237 та назвою "Ростов-на-Дону". Завершила вона свій шлях у ніч проти 13 вересня 2023 року у сухих доках Севастопольського морського заводу – після точного удару британською крилатою ракетою Storm Shadow.

За неофіційними даними (а офіційних російське командування традиційно не оприлюднили), по підводному човну було завдано два удари, після цих влучань відновити її уже було неможливо. Таким чином росіяни втратили близько 300 мільйонів доларів США – саме такою є орієнтовна ціна Б-237.

ЗРК С-350 "Витязь"

Як ви могли побачити із попередніх пунктів нашого "хітпараду", для знищення таких серйозних і дуже дорогих військових цілей російської армії Сили оборони України використовували в основному ракетну техніку. Яка, будемо чесними, сама є не дуже дешевою. Але у випадку із зенітним ракетним комплексом "Витязь" ситуація дещо відрізняється.

Бо зенітний ракетний комплекс С-350, який був знищений бійцями підрозділу "Ластівка" екіпажу "Самосуд", що входить до складу 11-ї бригади Національної гвардії — став жертвою значно скромнішої і дешевшої української техніки.