Європейці зневірились у перемозі України над Росією — що показало опитування
Мешканці країн Європи, попри всебічну підтримку України у війні з Росією, майже через два роки віроломного вторгнення РФ зневірилися в повноцінній воєнній перемозі нашої країни. Лише 10% громадян країн ЄС вірять, що Україна переможе у війні.
Про це повідомляє газета The Guardian, посилаючись на результати опитування YouGov для ширшого дослідження "Війни та вибори: Як європейські лідери можуть зберегти громадську підтримку України".
Чи припиниться в Європі підтримка України
За результатами опитування у січні в 12 країнах-учасницях ЄС, стало відомо, що зупинка українського контрнаступу, зрослі побоювання щодо змін у політиці США та ймовірний другий термін Дональда Трампа посилюють зневіру в українську перемогу.
У перемогу України на полі бою вірив лише один з 10 європейців у 12 опитаних країнах, тоді як 20% думали, що переможе Росія. У Польщі, Швеції та Португалії в українську перемогу вірили 17% опитуваних громадян.
Опитування також встановило, що найпоширенішою думкою в 37% опитаних респондентів було закінчення війни за допомогою компромісу. У Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%) опитані думали, що ЄС має надати всебічну підтримку для повного розгрому російських військ, тоді як в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) вважали, що на український уряд варто тиснути заради проведення дипломатії. У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії було рівномірне розподілення думок.
Результати опитування показали, що багато європейців частіше схиляються до думки, що війна Росії з Україною має безпосередній вплив на них самих. 33% заявили, що вона сильно впливає як на їхню країну, так і на всю Європу, а (29%) переконані, що вона більш загрозлива, ніж війна на Близькому Сході, порівняно з 5%, які мають протилежні думки.
Нагадаємо, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 89% опитаних респондентів вірять у перемогу України, при цьому у травні 2022 року показник становив 95%.
Водночас, за результатами соцопитування від групи "Рейтинг", позитивні оцінки українців щодо дружності із США та Польщею значно зменшились, ніж було торік через затягування військової допомоги від Америки та блокаду кордону польськими аграріями.
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