Бійці 110-ї бригади показали, як виходили з Авдіївки під щільними обстрілами росіян

Вихід українських військових з позицій в Авдіївці. Фото: скриншот з відео

Українські бійці під час виходу з позицій в Авдіївці просувались невеликими групами. Піхотинців прикривала артилерія і дрони, які постійно стежили за просуванням окупантів.

Про це розповів майор Збройних сил України Тарас Березовець в Telegram у п'ятницю, 23 лютого, та показав відповідне відео.

Як українські військові виходили з Авдіївки

Березовець розповів, що вихід українських підрозділів з Авдіївки тривав невеликими групами, які просочувались через Ювілейний квартал в південно-східній частині міста.

"Артилерія 110-ї бригади тим часом прикривала вихід піхоти. Постійно в небі працювали наші БпЛА. Розвідка постійно стежила за пересуванням окупантів та била по них", — пояснює він.

За його словами, операції з відходу набагато складніші за інші, адже план тут ніколи не працює до кінця і постійно криється небезпека.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого ЗСУ вийшли з Авдіївки Донецької області, щоб уникнути оточення. Коментуючи таке рішення, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території.

Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці. Захисники підійшли упритул до будівлі з окупантами та заклали там вибухові пристрої.