Бійці 110-ї бригади показали, як виходили з Авдіївки під щільними обстрілами росіян
Українські бійці під час виходу з позицій в Авдіївці просувались невеликими групами. Піхотинців прикривала артилерія і дрони, які постійно стежили за просуванням окупантів.
Про це розповів майор Збройних сил України Тарас Березовець в Telegram у п'ятницю, 23 лютого, та показав відповідне відео.
Як українські військові виходили з Авдіївки
Березовець розповів, що вихід українських підрозділів з Авдіївки тривав невеликими групами, які просочувались через Ювілейний квартал в південно-східній частині міста.
"Артилерія 110-ї бригади тим часом прикривала вихід піхоти. Постійно в небі працювали наші БпЛА. Розвідка постійно стежила за пересуванням окупантів та била по них", — пояснює він.
За його словами, операції з відходу набагато складніші за інші, адже план тут ніколи не працює до кінця і постійно криється небезпека.
Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого ЗСУ вийшли з Авдіївки Донецької області, щоб уникнути оточення. Коментуючи таке рішення, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території.
Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці. Захисники підійшли упритул до будівлі з окупантами та заклали там вибухові пристрої.
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