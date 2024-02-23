Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Бійці 110-ї бригади показали, як виходили з Авдіївки під щільними обстрілами росіян arrow

Бійці 110-ї бригади показали, як виходили з Авдіївки під щільними обстрілами росіян

23 лютого 2024 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 110-ї бригади показали, як виходили з Авдіївки під щільними обстрілами росіян
Вихід українських військових з позицій в Авдіївці. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські бійці під час виходу з позицій в Авдіївці просувались невеликими групами. Піхотинців прикривала артилерія і дрони, які постійно стежили за просуванням окупантів. 

Про це розповів майор Збройних сил України Тарас Березовець в Telegram у п'ятницю, 23 лютого, та показав відповідне відео.

Як українські військові виходили з Авдіївки 

Березовець розповів, що вихід українських підрозділів з Авдіївки тривав невеликими групами, які просочувались через Ювілейний квартал в південно-східній частині міста.

"Артилерія 110-ї бригади тим часом прикривала вихід піхоти.  Постійно в небі працювали наші БпЛА. Розвідка постійно стежила за пересуванням окупантів та била по них", — пояснює він. 

За його словами, операції з відходу набагато складніші за інші, адже план тут ніколи не працює до кінця і постійно криється небезпека.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого ЗСУ вийшли з Авдіївки Донецької області, щоб уникнути оточення. Коментуючи таке рішення, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території.

Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці. Захисники підійшли упритул до будівлі з окупантами та заклали там вибухові пристрої.

росіяни
Донецька область
обстріли
Авдіївка
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі