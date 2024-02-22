Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow ЗСУ знищили розрахунок БпЛА окупантів на Херсонщині за допомогою HIMARS — відео arrow

ЗСУ знищили розрахунок БпЛА окупантів на Херсонщині за допомогою HIMARS — відео

22 лютого 2024 20:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ знищили розрахунок БпЛА окупантів на Херсонщині за допомогою HIMARS — відео
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники нерідко застосовують дронидля знищення ворогів. Цього разу оператори БпЛА виявили та знищили ракетою HIMARS російський розрахунок дронів на Херсонщині, який допомагає ворогам коригувати політ "Ланцетів".

Відповідне відео оприлюднив народний депутат Юрій Мисягін у Telegram в четвер, 22 лютого.

На Херсонщині знищили розрахунок БпЛА росіян

"Оператори українського дрона виявили російський розрахунок БПЛА "Zala" в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Як уточнив Мисягін, це той розрахунок, який наводять безпілотники "Ланцет".

Тому українські оператори передали інформацію про місцеперебування ворога реактивній артилерії.

"Далі ракета з "HIMARS" зробила свою справу", — додав депутат.

Нагадаємо, група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була знищена за допомогою FPV-дрона. Нацполіція оприлюднила кадри ліквідації.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

безпілотники
Херсонська область
окупанти
дрони
війна в Україні
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі