ЗСУ знищили розрахунок БпЛА окупантів на Херсонщині за допомогою HIMARS — відео

Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники нерідко застосовують дронидля знищення ворогів. Цього разу оператори БпЛА виявили та знищили ракетою HIMARS російський розрахунок дронів на Херсонщині, який допомагає ворогам коригувати політ "Ланцетів".

Відповідне відео оприлюднив народний депутат Юрій Мисягін у Telegram в четвер, 22 лютого.

На Херсонщині знищили розрахунок БпЛА росіян

"Оператори українського дрона виявили російський розрахунок БПЛА "Zala" в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Як уточнив Мисягін, це той розрахунок, який наводять безпілотники "Ланцет".

Тому українські оператори передали інформацію про місцеперебування ворога реактивній артилерії.

"Далі ракета з "HIMARS" зробила свою справу", — додав депутат.

Нагадаємо, група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була знищена за допомогою FPV-дрона. Нацполіція оприлюднила кадри ліквідації.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.