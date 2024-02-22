ВСУ уничтожили расчет БпЛА оккупантов в Херсонской области с помощью HIMARS — видео

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники нередко используют дроны для уничтожения врагов. На этот раз операторы БпЛА обнаружили и уничтожили ракетой HIMARS российский расчет дронов Херсонской области, который помогает врагам корректировать полет "Ланцетов".

Соответствующее видео обнародовал народный депутат Юрий Мысягин в Telegram в четверг, 22 февраля.

В Херсонской области уничтожили расчет БпЛА россиян

"Операторы украинского дрона обнаружили российский расчет БПЛА "Zala" в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Как уточнил Мисягин, это расчет, который приводят беспилотники "Ланцет".

Поэтому украинские операторы передали информацию о местонахождении врага реактивной артиллерии.

"Дальше ракета из "HIMARS" сделала свое дело", — добавил депутат.

Напомним, группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, однако была уничтожена с помощью FPV-дрона. Нацполиция обнародовала кадры ликвидации.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.